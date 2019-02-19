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Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой

Марат Башаров. Фото: www.globallookpress.com
Несколько дней назад Елизавета Шевыркова сообщила, что собирается разорвать отношения с супругом. Марат Башаров в жесткой форме прокомментировал эту новость. Актер настоял на том, чтобы женщина перестала носить его фамилию.
прочитано 735 раз

Артист опубликовал гневное сообщение в Facebook. Он рассказал, что узнал о разводе в Сети. Марат Башаров считает, что после случившегося женщина должна перестать носить его фамилию. "Ну, почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу, эту особу больше не носить фамилию Башаров!", – написала возмущенная звезда.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Актер также добавил, что сейчас его жена отдыхает в Таиланде вместе с маленьким сыном и близкой подругой, в то время как он работает и присылает им деньги. "Девушка, сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном! Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский! А я здесь денежки им отсылаю!", – передает слова артиста "Вокруг ТВ". Через некоторое время звезда удалила это сообщение по неизвестной причине.

Напомним, в субботу, 16 февраля, Елизавета Шевыркова опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала все правду об отношениях с мужем. Она призналась, что искренне любила Марата Башарова и верила, что им удастся построить счастливую жизнь, но у них ничего не вышло. Некоторое время она ждала, когда актер сделает публичное признание и принесет извинения за свое поведение, однако этого не произошло. Женщина хочет сохранить с артистом дружеские отношения.

Автор: Полина Крылова19 февраля 2019, 16:14
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