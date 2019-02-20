Башаров бросил избитую жену и уехал на курорт

Репортеры выяснили, что Новый год Марат Башаров и его жена Елизавета Шевыркова встретили порознь. Незадолго до этого выяснилось, что артист в подпитии избил супругу, и лишь недавно она призналась в этом. Актер же постарался скрыть все следы своего поступка.

В конце 2018 года разразился скандал – появилась информация о том, что Марат Башаров сломал палец и нос своей жене Елизавете, будучи в алкогольном опьянении. Несмотря на то, что сама женщина предпочла не комментировать новость, данные подтвердил ее брат Федор.

Новый год супруги провели отдельно. Марат Башаров отправился за границу на горнолыжный курорт в компании дочери Амели и, предположительно, своего директора Елизаветы Круцко, которая, к слову, является мамой наследницы артиста.

О том, что новогодние праздники актер провел не с побитой женой, репортеры узнали из Instagram самого Марата. Несколько дней назад он видео с отдыха. На кадрах безмятежный Башаров гоняет по трассе и передает привет своей сестре вместе с дочкой. "Поздравление моей сестре Римочке!!! Высота 4.600 !!! Минус 32.С и ветер!!! Амели чувствует себя на высоте.... а, мне тяжело дышать... Новый Год)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщил актер.

Его супруга Елизавета Шевыркова не оставила без внимания запись. "Какой счастливый Новый год!!! А мы в это время в Москве! Я со сломанным носом, а Марсель с температурой под 40!" – написала мужу Елизавета. Интересно, что Марат Башаров быстро этот комментарий удалил. Однако репортеры сайта "Комсомольская правда" успели сделать скрин.

Ранее Елизавета Шевыркова заявила о расставании с мужем. Для начала она призналась, что Марата Башарова любила искренне и наслаждалась этими отношениями. Она верила в сказку и мечтала о ней, при этом не веря слухам, считая, что "такого просто не может быть". Елизавета объяснила, что после случившегося ждала извинений и раскаяния от мужа, но тот сделал вид, будто ничего не произошло.

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры", – с горечью отметила Елизавета, намекнув, скорее всего, на алкоголизм супруга.

Вскоре последовала реакция Марата Башарова. Тот заявил, что узнал о расставании с женой из Интернета. "Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю", – эмоционально высказался в Сети артист.