Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 февраля 2019 года
Российская актриса о ребенке от Киркорова: Сами не понимаем, как так вышло
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич прокомментировала слухи о том, что родила девочку от короля российской эстрады Филиппа Киркорова. В качестве основы для сплетни послужила внешняя схожесть ребенка с певцом.
Актриса с юмором отнеслась к новости. Она также призналась, что и сами с мужем удивляются внешнему сходству дочери с Киркоровым.
Материал дополняется.
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