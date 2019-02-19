







Репортеры связались с отчимом Дарины. Тот отметил, что подростком она "постоянно истерила и убегала из дома", поэтому он настоял, чтобы падчерица училась в американском институте. Дарина получила финансовое образование и пару лет проработала в фирме отчима. Потом она отправилась в актерскую школу.Вторник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года.



Биологический отец Дарины Эрвин – казах Бахыт Сапаров. Мать – Сана Абеува. Получив второе высшее образование, женщина стала работать в Минюсте, а теперь занимает руководящую должность в ЗАГСе. Бахыт владеет охранным агентством. Они расстались, когда Дарина училась в седьмом классе. После развода мать сошлась с адвокатом Аскаром Мухитдиновым – он и перевез новую родню в Америку.