Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года
"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты
Биологический отец Дарины Эрвин – казах Бахыт Сапаров. Мать – Сана Абеува. Получив второе высшее образование, женщина стала работать в Минюсте, а теперь занимает руководящую должность в ЗАГСе. Бахыт владеет охранным агентством. Они расстались, когда Дарина училась в седьмом классе. После развода мать сошлась с адвокатом Аскаром Мухитдиновым – он и перевез новую родню в Америку.
Репортеры связались с отчимом Дарины. Тот отметил, что подростком она "постоянно истерила и убегала из дома", поэтому он настоял, чтобы падчерица училась в американском институте. Дарина получила финансовое образование и пару лет проработала в фирме отчима. Потом она отправилась в актерскую школу.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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