Бежит из России: неожиданный поворот в деле о подкупе на Первом канале

В России не утихает шум вокруг знаменитого участника игры "Что? Где? Когда?". Пока скандал набирает обороты, Александр Друзь собирается улететь в США.



Знаток планирует провести мастер-класс в Калифорнии и презентовать свою новую книгу для детей. Об этом в соцсети сообщила дочь Александра Друзя.

Отъезд из России пользователи Сети посчитали неожиданным. В комментариях к посту наследнице Друзя задали вопрос: "Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?" На это Инна ответила, что "ничего особенного не происходит, а клеветники и завистники всегда были".

В свою очередь друг семьи пожелал Александру забыть о скандале с подкупом на Первом канале и выкинуть эту историю из головы. "Забыли, предали забвению, стерли из памяти. Проехали", – написал он Инне. Дочь Друзя его поблагодарила.

Организаторы мероприятия в США подтвердили, что оно состоится, несмотря на скандал. "Конечно. Мы и не думали ничего отменять", – цитирует собеседника "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что презентация была запланирована давно.

Книга Александра Друзя называется "Эня, Томас и другие". В нее также вошли стихи знатока. По информации организаторов мероприятия, сборник стоит 20 долларов вместе с автографом.

Что касается мастер-класса в Калифорнии, то он тоже посвящен вопросам детства. "Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье…" – сказано в анонсе.

Как писали "Дни.ру", со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он сообщил, что в конце прошлого года Александр Друзь попросил его заранее передать список вопросов и ответов для своей команды, пообещав долю в выигрыше.

Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст опроверг данные о "договорняках" на шоу "Кто хочет стать миллионером?".