Волочащейся за Богомоловым Собчак грозит серьезная болезнь

Серьезных потрясений материальном плане и в работе у Ксении Собчак, несмотря на нынешнюю ситуацию с "любовным треугольником", не ожидается. В то же время, телеведущую предупреждают об опасности: ее может подкосить серьезная болезнь.

В жизни светской львицы Ксении Собчак все на удивление стабильно. Даже нынешние скандалы вокруг ее отношений с супругом Максимом Виторганом и предполагаемым любовником Константином Богомоловым не повлияют на ее работу и материальный достаток, уверен экстрасенс, клинический психолог Зираддин Рзаев.

"Ксении Собчак ничего не грозит – и работа, и материальное состояние у нее будут стабильны, как железная дорога", - считает экстрасенс.

В то же время, стресс и переживания могут сказаться на здоровье телеведущей. Но проявится это не сейчас, а немного позже. "К 2020-21 году могут возникнуть проблемы. Под ударом окажется эндокринная система и головной мозг. Так что Собчак надо быть внимательней и чаще проходить медицинское обследование", – предупредил Рзаев.

Скандал вокруг "звездной семейки" Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают новые подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга, отделался сломанным носом.

В то же время, все больше людей уверены, что любовный треугольник "Виторган, Собчак, Богомолов" – всего лишь пиар-акция. Якобы скандальные слухи выгодны и Ксении, и Константину. Теледива, например, сразу после драки супруга и любовника запустила свое шоу на сайте YouTube. Ходят слухи, что гонорары Собчак за рекламу и корпоративы после этой истории заметно выросли.