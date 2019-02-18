"По самые помидоры": обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие

На днях Максим Виторган оскандалился, когда назвал себя геем в комментариях к пикантному фото своего коллеги Павла Деревянко. СМИ немедленно подхватили слова артиста и распространили в Сети. Подхлестнутый шумихой Виторган выдал новый перл.

После того как появились слухи о трещине в семейной жизни Максима Виторгана и Ксении Собчак, к актеру приковано такое пристальное внимание СМИ, что любое его действие в Сети рассматривается буквально под лупой и трактуется как угодно. Не обходится и без скандалов.

Стоило Максиму Виторгану ляпнуть в ответ на пикантное фото Павла Деревянко: "Паш, я сдаюсь! Все, я гей!", как в прессе появились кричащие заголовки о "признании" и "громком заявлении" актера. Обладающий непревзойденным чувством юмора Виторган прокомментировал шумиху в Instagram.

В приложении Stories артист опубликовал скрин статьи "Комсомольской правды", которую, по всей видимости, не оставили равнодушными слова "объявивший себя геем", и предложил свой вариант. "Объявивший себя геем и "следующей станцией Новослободской", Виторган после измены Собчак, внешности, пола и Родины перестал спать по ночам, по трое и по самые помидоры (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал актер, который, судя по тексту, пустился во все тяжкие.

О том, что Ксения Собчак якобы изменила Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым, ходят слухи уже несколько недель. В откровенном интервью Дмитрию Борисову гламурная блондинка заявила, что не готова обсуждать эту тему.

По мнению Ксении, есть вещи глубоко личные, которые не должны никого касаться. Телеведущая подчеркнула, что Максим Виторган останется для нее близким человеком, ведь у них есть сын. После этого интервью общественность сделала вывод, что развод не за горами.