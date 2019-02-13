Играющие на чувствах Собчак и Богомолов использовали несчастного Виторгана
Вот уже несколько месяцев народ обсуждает перипетии, с которыми то и дело сталкивается Ксения Собчак. В прессе постоянно всплывают новые подробности ее страстного романа с режиссером Богомоловым. Остроты ситуации добавляет муж телеведущей – актер Максам Виторган, который несколько недель назад сломал нос предполагаемому сопернику.
Меж тем, все больше людей уверены, что любовный треугольник "Виторган, Собчак, Богомолов" – это всего лишь пиар-акция. Якобы скандальные слухи выгодны и Ксении, и Константину.
Теледива, например, аккурат после драки супруга и любовника, запустила свое шоу на сайте YouTube. Также ходят слухи, что гонорары Собчак за рекламу и корпоративы после этой истории заметно выросли.
Режиссер, в свою очередь, тоже не остался внакладе. Его сериал "Содержанки" еще не вышел на экраны, но уже привлек к себе внимание прессы. Режиссер в своей первой многосерийной картине снял и Собчак, и бывшую жену Дарью Мороз, которой, кстати, доверил главную роль.
К слову, если предположить, что эта версия правдива, то не совсем непонятно какой резон Максиму Виторгану участвовать в этой плохо пахнущей трагикомедии. Может быть, телеведущая, играя на чувствах, использовала несчастного мужа, как, в принципе, не исключено, что супруг Собчак тоже не в убытке.
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