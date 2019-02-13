Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак

Шумиха вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова не утихает. Они мастерски подкидывают заинтересованной общественности пикантные данные, однако не все им верят.

С конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что любовная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана попала в шторм и вряд ли спасется. Виной тому, как сообщали некоторые СМИ, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуация настолько накалилась, что Виторган был вынужден выяснять с ним отношения: вспыливший актер даже разбил нос режиссеру (правда, подрались ли они на самом деле, неизвестно).

И вот теперь Константин Богомолов взял реванш. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", после появления информации о связи режиссера с Ксенией Собчак его доходы в разы увеличились. А доходы Максима Виторгана, наоборот, уменьшились. Утверждается, что с осени 2018 года актер стал зарабатывать в два, а то и в три раза меньше прежнего.

Однако не все верят в роман Константина Богомолова и Ксении Собчак. Например, Любовь Толкалина спросила: "А чего обсуждать коммерческие предприятия подобного рода?" Она убеждена, что режиссер и ведущая просто пиарятся.

"Если нужно что-то скрыть от общественности, это всегда можно скрыть. И это скрывается годами. Значит, им нужно было сделать это достоянием общественности", – заявила Толкалина. Актриса говорит об этом не просто так: о расставании с мужем Егором Кончаловским она молчала несколько лет.

Режиссер и психолог Константин Саркисян назвал Ксению Собчак самой успешной "постановкой" Константина Богомолова. "Все внимание к нему приковано только благодаря Ксюше. Даже в ток-шоу его обсуждают", – отметил он.

"Ксения прекрасно понимала: если она с Богомоловым открыто ходит за ручку – все видят, фотографируют. Скорее всего, они с Костей сидели и думали, как бы сделать так, чтобы о нем заговорили. Ну вот – заговорили. Не думаю, что Ксюша влюбилась в Богомолова. Она позволила себе легкий флирт, а муж повелся", – выразил свое мнение психолог.

Роль Богомолова в этой истории Саркисян считает эпизодической, но судьбоносной: "Появляется на пять минут и все переворачивает. Будет развод, потом будут решать, с кем будет ребенок. Все это будет обсуждаться. Так и поддерживается пиар".

Проблема кроется в неудовлетворенности Ксении Собчак Максимом Виторганом, уверен психолог. "Естественно, он ей недодавал. Иначе всего этого не было бы. Здесь дело даже не во внимании, а в ощущении себя женщиной. Когда женщина живет с мужчиной, она ждет от него возможности поддерживать тот уровень жизни, который был у нее до него. Когда нет некоего равенства, сложно сохранить брак", – уточнил он.

Не последнюю роль сыграли и несбывшиеся мечты Ксении Собчак. "Не случилась сказка, которую она хотела. Человек привык к тому, что все всегда идет по ее сценарию: хочу баллотироваться в президенты – буду, хочу говорить, что мне нравится, – буду. А тут стала жертвой сценария собственного замужества", – заключил Саркисян.