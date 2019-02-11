Испуганный Киркоров сбежал на Северный полюс
"Тюменский лифтолук", как назвал Филипп Киркоров размещенный в Instagram снимок, будущих зрителей шоу изрядно позабавил. Певец облачился в длинную дубленку с меховыми отворотами и пушистую меховую шапку. Пользователи отметили, что такой наряд больше подходит полярникам.
"У нас в Тюмени не так холодно!", "Филипп собрался, наверное, на Северный полюс", "Филипп испугался сибирских морозов – нарядился в шубейку!" – пошутили подписчики.
Несмотря на удивление, вызванное обликом Киркорова, фанаты признались, что с нетерпением ждут шоу. "Тюмень ждет", "Очень жалко, что сегодня я не смогу вновь увидеть Вас и новое шоу! Но я от всей души желаю Вам удачи", – поприветствовали певца гостеприимные горожане.
Судя по опубликованной информации, Киркоров покажет тюменцам грандиозное представление. Билеты на него стоят от 3,9 до 7,5 тысячи рублей. Название новой концертной программы схоже с нашумевшим клипом на песню "Цвет настроения – синий". В шоу будут задействованы сцена-трансформер, лифты, экраны с 3D-графикой и сотни костюмов. Киркорову помогают 80 участников шоу и персонала, пишет Ura.ru.
На днях Филипп Киркоров встретил Аллу Пугачеву с ее молодым супругом Максимом Галкиным на премьере фильма "Пилигрим" с Еленой Север в главной роли. Поп-король не ожидал столкнуться лицом к лицу с бывшей супругой и немного растерялся. Киркоров даже отказался фотографироваться вместе с Пугачевой и Галкиным.
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