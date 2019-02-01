Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
Никита Пресняков зарегистрировался в проекте, который позволяет фанатам поддерживать материально начинающие музыкальные коллективы. Всем благодетелям артист обещает небольшой процент от прибыли и другие бонусы.
"Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Никита к народу.
Отметим, что Пресняков с ранней юности сам зарабатывает себе на жизнь. Дебютный альбом группы MULTIVERSE, солистом которой он является, был записан на собственные средства Никиты. Отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом, а после создал видеопродакшен-компанию, которая приносит ему доход.
Между тем бабушка Никиты Преснякова Алла Пугачева внуку помочь, судя по всему, не может. Примадонне самой пришлось просить денег у сильных мира сего. Недавно в Сеть просочился документ, согласно которому госкомпания "Вертолеты России" предоставит Алле Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта. Эта новость произвела эффект взорвавшейся бомбы, обыватели негодовали, мол, присосавшаяся к бюджету певица разбазаривает деньги, предназначенные инвалидам и старикам.
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