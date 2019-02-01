Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа

Никита Пресняков строит музыкальную карьеру без помощи знаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Артист много работает, продвигая свой коллектив, однако зарплаты звездного отпрыска не хватает, чтобы реализовать все задумки. Теперь поклонники творчества внука Примадонны могут поддержать его рублем.

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