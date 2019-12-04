Любящие бабушка и дедушка обворовали сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что деньги благотворительной организации "Русфонд", которые собирались на лечение Жанны Фриске, похитили ее родители. Шоумен заявил, что бабушкой и дедушкой его сына Платона движет алчность.

По словам Дмитрия Шепелева, с помощью "Русфонда" удалось собрать огромные деньги – около одного миллиона евро. Часть этих средств действительно потратили на лечение Жанны. За каждую копейку, как подчеркнул телеведущий, они отчитывались, предоставляя счета и справки.

Фриске не стало, и благотворители потребовали вернуть остатки средств. Деньги хранились на счетах певицы.

"Когда нотариус распределяет наследство, открываются все счета, и мы узнаем, что, во-первых, на ее личных счетах – ноль, и на этом счете "Русфонда", где был 21 миллион, – ноль. Мы смотрим выписки из банка: за три или за пять дней до ее смерти деньги снимают со счета. Кто это? Это делают родители Жанны", – сказал Шепелев в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Часть похищенных средств телеведущему пришлось компенсировать из своего кармана, ведь на их с Жанной сына как на одного из наследников повесили долг в размере семи миллионов. Дмитрий не скрывает возмущения: получается, что маленького Платона обворовали самые близкие.

"Ну как, по-твоему? Любящие бабушка и дедушка будут делать такую ****? Они говорят: "Нам ничего не надо. Мы все записываем на ребенка. Квартира – ребенку, у нас все есть. Дом – ребенку, у нас все есть". Я выкупаю долю в нашем доме с Жанной, оформляю ее на нас, но перед тем, как это сделать, я смотрю, что эта доля оформлена… Угадай, на кого. Не на ребенка, а на бабушку и на дедушку. Это не про любовь. Это про жадность, воровство и подлость. Вот о чем эта история. И я буду вынужден сказать об этом своему ребенку", – поведал Шепелев.

Напомним, что четыре года назад организация "Русфонд" обратилась с иском к родителям Жанны Фриске Владимиру и Ольге, а также к ее сыну Платону в лице законного представителя Дмитрия Шепелева. Представители фонда потребовали отчитаться о расходовании 21,6 миллиона рублей, которые собрали телезрители для лечения певицы.

Недавно стало известно, что долг перед благотворительной организацией погашен. На шоу "Звезды сошлись" отец Жанны Фриске сообщил, что необходимую сумму дал человек из шоу-бизнеса.

