Молодая жена готовится родить пенсионеру Петросяну

Известие о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой было похоже на гром среди ясного неба. Появились подробности бракосочетания и даже информация о том, будто молодая избранница собирается подарить юмористу малыша.

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