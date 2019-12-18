Молодая жена готовится родить пенсионеру Петросяну

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Уроженка Тулы сделала поистине головокружительную карьеру от скромного системного администратора сайта Елены Степаненко до директора театра.
Человек из близкого окружения пары рассказал, что влюбленные расписались в начале декабря: предпочли просто зарегистрировать брак в Кутузовском ЗАГСе, отказавшись от грандиозного торжества. Тот же источник на условиях анонимности рассказал репортерам, что Брухунова не стала менять фамилию. "А зачем? И Елена Степаненко не меняла фамилию", – напомнил друг юмориста.
Говорят, Татьяна намерена родить мужу-пенсионеру. У того, несмотря на обилие браков, есть только дочь Викторина от первой жены, и она давно живет в Америке. Брухунова подписалась в "Инстаграме" на аккаунты, где мамы делятся советами по воспитанию малышей, на блоги с детской одеждой и даже на страницу учреждения, где рожали многие российские знаменитости, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Молодожены не желают обсуждать свою свадьбу. Они не подтверждают, но и не опровергают информацию. Впрочем, очевидно, что оба счастливы. Во всяком случае, ради молодой избранницы Евгений Петросян стал посещать тренажерный зал, а Татьяна Брухунова заинтересовалась кулинарией, хотя ранее признавалась, что готовить не умеет. Бывшая жена юмориста Елена Степаненко пожелала им счастья.
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