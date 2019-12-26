"Не могу поверить": Кристина Орбакайте в шоке от кончины Галины Волчек

Кристина Орбакайте поделилась эмоциями от произошедшего в своем микроблоге. "Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), Галина Борисовна за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце", – написала звезда в "Инстаграм".
"Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису", – заключила исполнительница. К соболезнованиям Кристины Орбакайте по поводу смерти Галины Волчек присоединились и другие звезды российского шоу-бизнеса, подписанные на ее страницу. "Как же бесконечно печально, что жизнь конечна", – написала певица Валерия.
Ранее свою скорбь в связи с внезапным уходом из жизни великой артистки выразили Николай Басков, Максим Галкин, Иван Ургант и Ксения Собчак. Опечалены известием и рядовые россияне.
Напомним, по предварительной информации медиков, звезда театра и кино скончалась от отека головного мозга и отека легких. Еще утром 26 декабря у Галины Волчек начали отказывать внутренние органы. Актрисе было 86 лет.
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