"Ушлая дурнушка": молодой избраннице Петросяна влепили смачную пощечину

Известие о том, что молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова станет соведущей программы "Модный приговор", не на шутку встревожила общественность. Вот и скандальный блогер Лена Миро не смогла остаться в стороне от столь резонансной вести.



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