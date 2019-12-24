"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику

Анна предстала перед публикой в зимней одежде. На голову она надела шапку, сплошь усеянную серебристыми пайетками, на плечи накинула пушистую шубу, а образ дополнила макияжем, который и привлек внимание поклонников. Казалось бы, что такого в строгих графичных стрелках и тоне? Тем не менее, самой неожиданной частью образа стали накрашенные голубой помадой губы певицы.
"Blue lips.. голубая помада...", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – кратко подписала свой снимок Нетребко, разместив его на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Текст она сопроводила забавным смайликом в виде замерзшей на морозе мордашки.
В свою очередь поклонники оперной дивы пришли в восторг. Несмотря на столь необычный цвет помады, они отметили, что Анна выглядит необыкновенно хорошо. Многие даже поспешили сравнить звезду отечественной оперной сцены с персонажем знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева". Другие же отметили, что Нетребко вполне себе могла бы быть самой настоящей Снегурочкой.
"👏Снегурочка,а где Ваш Дед Мороз? 😉🤩", " Снежная королева!💖 ", "А мне Вы нравитесь во всяких нарядах, я просто Вами любуюсь!!! С наступающими праздниками всю Вашу чудесную семью!!!🎄🌲👏👏👏🤓🌺🌺🌺🌺🌺", "Снегурочка ❄", "Теплая снежинка!", " Настоящая Снегурочка!!! Всегда самая красивая!!!🌹", " 😂 Снежная королева ❄️👑", – написали восторженные поклонники Анны.
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