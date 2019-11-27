Анна Нетребко утерла нос Анастасии Волочковой

На этот раз исполнительница позировала на Пьяцца-дель-Дуомо – главной площади Милана. На ней был черно-розовый аутфит, который невольно приковывал взгляды.
Звезда решила добавить немного креатива, чтобы сделать кадр интереснее. Для этого она высоко подняла ногу.
"Если вы делаете ШАГ – он должен быть уверенным 💫", – заявила знаменитость.
Поклонников поразили неожиданно открывшиеся способности Нетребко. "Это точно не фотошоп?😳", "Вы точно певица, а не балерина?" - не верили своим глазам фолловеры.
"Волочкова нервно курит в сторонке" – отметил подписчик.
Фанаты наперебой стали заваливать Анну комплиментами. "У вас батман покруче, чем у всем известной балерины👏", "Это круто, несомненно!", "Вот это растяжка! Браво!", "Это уже не шаг, а настоящий шпагат ❗️😊", "Анечка! Какой размах!😍", Сногсшибательная 😍🔥 "Какая же вы шикарная!❤️", "Вы как радуга в этом сером мире!" – писали восхищенные обожатели.
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