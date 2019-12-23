"Замуж выйду точно": Барановская о беременности и воссоединении с Аршавиным

Звезда Первого канала Юлия Барановская призналась, что планирует вновь выйти замуж. Также телеведущая прокомментировала слухи о беременности.

Знаменитость с удивлением узнала, что есть люди, которые надеются на ее воссоединение с футболистом Андреем Аршавиным. Более того, в Сети ходят слухи, что экс-супруги планируют свадьбу.

Юлии Барановской пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен. Звезда Первого канала заявила, что с отцом своих детей "тайный роман" не крутит.

"Нет, это неправда! Замуж выйду точно. И точно не за Аршавина!" – сказала знаменитость, отвечая на вопросы фанатов в "Сторис" в "Инстаграм".

Также теледива опровергла информацию о беременности. "Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я, по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?" – сказала она.

Напомним, что у телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений. Спортсмен ушел от возлюбленной, с которой жил в незарегистрированных отношениях, когда та носила под сердцем младшего из наследников.

После громкого расставания Аршавин не видел отпрысков без малого шесть лет. Андрея малыши не интересовали. В 2019 году экс-избранник Юлии Барановской внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновил отношения с отпрысками.