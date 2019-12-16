Как две капли воды: Барановская показала повзрослевшую дочь

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фотографии с дочерью Яной. На них видно, как сильно повзрослела девочка.



Поклонники были растроганы милыми снимками. На них мама нежно обнимает дочку, а та радостно улыбается. Солнечные кадры Юлия запостила в "Инстаграме".

Телеведущая поместила в социальной сети целую серию: на одном фото звезда позирует вместе с 11-летней Яной, а на другом держит на руках младенца. Барановская прокомментировала снимки умилительной подписью: "Моя девочка. Как же дети быстро растут..."

Поклонники Юлии не остались равнодушными к публикациям. Они заметили, что мать и дочь очень похожи и сопроводили снимки комплиментами. Одни написали, что Юлия очень красивая, а "ребенок – чудо". Другие отметили, что "дети растут, а мать хорошеет", передает Пятый канал.

Юлия Барановская – радио– и телеведущая, писательница. В 2015 году стала победительницей премии Fashion People Awards в номинации "Fashion-ведущая", а в 2016-м выиграла премию MODA Topical в категории "Самая активная мама". Кроме Яны, у Юлии есть два сына – 14-летний Артем и семилетний Арсений.