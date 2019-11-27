"Вы в положении?": Барановскую поздравляют с беременностью

Юлия воспитывает трех чудесных ребятишек разного возраста – 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения. Кроме того, заботливая мама успевает строить карьеру в мире шоу-бизнеса. Недавно она провела церемонию вручения премии "Золотой граммофон".
Снимками с мероприятия знаменитость поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На них она позирует в длинном мерцающем платье. Наряд подчеркнул изысканную прическу Барановской и макияж, однако пользователи обратили внимание не на образ, а скорее на заметно округлившийся животик телеведущей.
Многие заподозрили Юлию в четвертой беременности и начали поздравлять со скорым пополнением. Большинство просто выразило теплые слова поддержки, но нашлись и те, кто всерьез решил, будто Барановская намерена в скором времени сообщить радостную весть.
"Юлечка, Вы в положении?! Круто!", "Юля, Вы в ожидании чуда???" – полюбопытствовали пользователи.
Как оказалось, о беременности речи не идет. Пиар-директор Барановской прокомментировала слухи. По ее словам, в скором времени ожидать этого не стоит.
"Какой может быть комментарий? Ну что-то пишут люди... Ну а Вы сами этого не понимаете? На других фото живота не видно, это просто неудачный ракурс", – заверила Элина корреспондента издания Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Всем дуракам посвящается
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа