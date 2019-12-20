"Интердевочка": Барановскую в парике приняли за эскортницу

Телеведущая Юлия Барановская предстала в необычном образе. Звезда Первого канала внезапно стала блондинкой.

34-летняя ведущая шоу "Мужское/Женское" согласилась принять участие в смелой фотосессии для одного популярного глянцевого издания. Стилисты выбрали для Юлии Барановской черное обтягивающее платье с открытыми плечами и высокие ботильоны со шнуровкой.

Образ звезды дополнил короткий парик холодного цвета пепельный блонд. Шею звезды украсили массивные цепи из металла.

"Очередной эксперимент удался, как вы считаете?! Совсем скоро выйдет мое интервью… А пока делюсь с вами первым образом с фотосессии и жду ваших комментариев", – написала Юлия Барановская в личном "Инстаграм".

Мнения поклонников о внешнем виде знаменитости разделились. Одни отметили, что звезде и стилистам удалось сделать из ведущей ток-шоу для домохозяек настоящую женщину-вамп. Другим же наряд напомнил о героине фильма Петра Тодоровского "Интердевочка". Фильм повествует о валютной проститутке времен перестройки.

"Юлечка, вы такая красивая. А этот образ дешевой... Не нужен он вам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интердевочка😁", "Очень круто👍, чем то напомнили Кристину Агилеру", "Вот так ты и найдешь мужика!", "Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться как все 😏", "Неее, Юля натуральная в миллион раз привлекательнее. А тут – барби (даже не с большой буквы), больше для эскорта, но это не про Юлю, к счастью, слишком примитивно для нашей умницы", – писали поклонники Юлии Барановской.