Крупные суммы: какие алименты на детей получает Барановская

Юлия воспитывает трех замечательных ребятишек. Расходы на их обучение и здоровье весьма внушительны, мать старается дать своим ненаглядным чадам все самое лучшее. И даже при весьма достойном заработке Барановская не отказывается от финансовой помощи Аршавина.
Пять лет назад спортсмен подписал соглашение с телеведущей. Стоит отметить, что они не состояли в официальном браке, но это не помешало им завести детей. Согласно документу, алименты составили половину от доходов бывшего футболиста (у Аршавина был контракт с "Зенитом" стоимостью около 2,5 миллиона евро в год). Ежемесячные алименты на двоих сыновей и дочь составляли тогда почти пять миллионов рублей.
Как отмечает газета "Комсомольская правда", когда Андрей стал тренером, его доходы значительно сократились. Кроме того, спортсмен выплачивает алименты на двухлетнюю дочь Есению, появившуюся в браке с Алисой Казьминой. Девушка будет получать выплаты еще два месяца, пока малышке не исполнится три года.
Сумма составляет 1/8 от общего заработка Аршавина. Это примерно 340 тысяч рублей. Максимальный размер алиментов в доле от
заработка не превышает 50% – при выплате денег на содержание троих и
более детей. Каждый ребенок Андрея получает порядка 300
тысяч рублей в месяц.
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