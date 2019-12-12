"Меня не нужно жалеть!": Брухунова взорвалась после свадьбы с пенсионером Петросяном

Шумиха вокруг предполагаемой свадьбы 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой не утихает. Пассия юмориста выступила с гневной отповедью.

Новость о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Общество бурно отреагировало на эту информацию: одни порадовались за юмориста, который на старости лет наконец обрел свою вторую половинку, другие же обругали его за наивность. Некоторые особо злобные комментаторы и вовсе назвали Татьяну Брухунову расчетливой и хитрой. К примеру, в этом убеждена блогер Лена Миро. "Не о любви тут речь. Если кто-то и победил бывшую Степаненко, так это любовь Танечки к денежкам и хорошей жизни", – в свойственной себе манере высказалась Миро.

Между тем по ТВ вышло уже несколько сюжетов о смене семейного положения Евгения Петросяна. Первый канал выпустил шоу "Пусть говорят", посвященный тайному браку артиста и его молодой помощницы.

По всей видимости, накал страстей оказался таким высоким, что ранее молчавшая Татьяна Брухунова наконец выступила с комментарием. Она по пунктам высказалась о сложившейся ситуации. Отметим, что она не опровергла, но и не подтвердила данные о свадьбе.

Для начала она поблагодарила фанатов за поддержку, добрые слова и пожелания. "Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось!" – подчеркнула Татьяна Брухунова.

Она заявила всем любопытствующим, что они вряд ли дождутся откровений в ее инстаграм-постах. "Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными", – жестко обозначила свою позицию помощница Петросяна. При этом Татьяна отметила, что все еще может измениться.

Возмущенная Брухунова попыталась отстоять свою значимость. "Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну", – заявила она. Женщина дала понять, что несмотря на критику, льющуюся на нее со всех сторон, она ни о чем не жалеет. "Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", – заключила Татьяна Брухунова.