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"Меня не нужно жалеть!": Брухунова взорвалась после свадьбы с пенсионером Петросяном

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Шумиха вокруг предполагаемой свадьбы 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой не утихает. Пассия юмориста выступила с гневной отповедью.
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Новость о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Общество бурно отреагировало на эту информацию: одни порадовались за юмориста, который на старости лет наконец обрел свою вторую половинку, другие же обругали его за наивность. Некоторые особо злобные комментаторы и вовсе назвали Татьяну Брухунову расчетливой и хитрой. К примеру, в этом убеждена блогер Лена Миро. "Не о любви тут речь. Если кто-то и победил бывшую Степаненко, так это любовь Танечки к денежкам и хорошей жизни", – в свойственной себе манере высказалась Миро.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Между тем по ТВ вышло уже несколько сюжетов о смене семейного положения Евгения Петросяна. Первый канал выпустил шоу "Пусть говорят", посвященный тайному браку артиста и его молодой помощницы.

По всей видимости, накал страстей оказался таким высоким, что ранее молчавшая Татьяна Брухунова наконец выступила с комментарием. Она по пунктам высказалась о сложившейся ситуации. Отметим, что она не опровергла, но и не подтвердила данные о свадьбе.

Для начала она поблагодарила фанатов за поддержку, добрые слова и пожелания. "Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось!" – подчеркнула Татьяна Брухунова.

Она заявила всем любопытствующим, что они вряд ли дождутся откровений в ее инстаграм-постах. "Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными", – жестко обозначила свою позицию помощница Петросяна. При этом Татьяна отметила, что все еще может измениться.

Возмущенная Брухунова попыталась отстоять свою значимость. "Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну", – заявила она. Женщина дала понять, что несмотря на критику, льющуюся на нее со всех сторон, она ни о чем не жалеет. "Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", – заключила Татьяна Брухунова.

Автор: 12 декабря 2019, 13:07

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Инга
Ответить
Она не довесок, а обвесок!!!
Гость
Ответить
Брехунова подружка Цымбалюк. Из той же партии- любителей дедушек с богатым прошлым и настоящим. Почему эти сиделки не любят московских старых сантехников, водителей?
Гость
Ответить
И с чего это она самостоятельная? сама что ль выступала? и такую недвигу на свои заработанные приобрела? а если и заработала, то чем?
Гость
Ответить
Брехунова брехнула!
1

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