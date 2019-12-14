"Еду в Германию": Петросян в одиночестве сбежал от новой возлюбленной

Петросян опубликовал на своей странице фотографию с прошлой поездки в европейскую страну. Он передал привет своим немецким зрителям и пригласил их на свой концерт.
В то же время Татьяна Брухунова, которой СМИ приписывают замужество с комиком, опубликовала видео своей поездки на автомобиле в Москве, пишет teleprogramma.pro. На кадрах ролика женщина прогуливается по магазинам и присматривает себе праздничную одежду. Исходя из этого наблюдатели сделали вывод о том, что артист отправился в Германию без нее.
Воспользовавшись случаем, некоторые подписчики призвали юмориста вернуться к бывшей супруге – артистке Елене Степаненко.
"Вернитесь к жене ,а эта девушка вас не любит, на ней написано, да и на ее словах понятно ,что ей нужно", – заметила одна из пользователей.
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