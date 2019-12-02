"Еле скрывает пренебрежение": стало известно о повадках зарвавшейся Собчак

Шоумен и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев заявил, что Ксения Собчак относится к другим людям высокомерно-презрительно. Между тем Ксения Бородина, по словам звезды телестройки, своя в доску.

Рустам Солнцев прокомментировал недавнее интервью ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной, в котором теледива рассказала журналистам о временах работы с коллегой по цеху Ксенией Собчак. Их, Бородина, как оказалось, вспоминает с ужасом. По словам Рустама, который много лет был участником скандального телепроекта, общаться со знаменитой блондинкой действительно непросто.

"Зарвавшаяся, которой высраться на всех вокруг, которая с пренебрежением еле скрываемым относится к людям. Знаете, еще тем пренебрежением из 90-х, которое сейчас уже немодно, неактуально. О котором нужно забыть вообще. А у нее по-прежнему это в чести, в ходу и это легко читается в ее поведении, в ее мыслях, которые она транслирует, в повадках в конце концов", – высказался о Собчак шоумен.

Другое дело – Ксения Бородина. Солнцев отметил, что телеведущая была очень хорошим другом и собеседником. "Мне нравилось, когда она приезжала на лобное. Бывали моменты, когда мы были в ссоре, мы могли не разговаривать. Она там на что-то обижалась, а потом мирились. И все равно мне нравилось ее присутствие. Как-то по-житейски, по-людски с ней можно было говорить обо всем", – сказал экс-участник шоу "Дом-2" в личном ютуб-влоге.

Солнцев добавил, что Бородина очень обязательна в дружбе: как бы теледива не была занята, она всегда отвечает на сообщения и перезванивает. Это касается и данных Ксенией обещаний – они выполняются. Рустам вспомнил, как во времена работы на шоу "Дом-2" она постоянно выручала его. После съемок телеведущая подолгу ждала участника, чтобы отвезти его с территории проекта в области в центр Москвы.

Напомним, в недавнем интервью Ксения Бородина призналась, что рядом с Ксенией Собчак ей всегда приходилось быть на вторых ролях. Продюсеры реалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали". Ксении запрещали говорить, если в кадре была гламурная блондинка.

"Один раз человек, который не имеет уже отношения к проекту, Комиссаров (Валерий. – Прим. ред.), если помните, он мне как-то сказал: "Ксень, ну ты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. И вот обычным яичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить и существовать", – рассказала Ксения Бородина.