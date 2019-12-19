Изменившуюся Собчак лихо припечатали

Журналистка поделилась в "Инстаграм" селфи с мотивирующей подписью. "Живу так: смотрю вверх, двигаюсь вперед!", – заявила Ксения Собчак.
На фото она предстала крупным планом. Знаменитость похвасталась новыми серьгами и подвеской в форме сердца. Но пользователи соцсети обратили внимание не на ее украшения, а на наращенные ресницы. Фолловеры в комментариях припечатали Ксению Собчак, раскритиковав за неестественный внешний вид.
"Безвкусица, на мой взгляд", "Неестественно густые и короткие, как у немецких кукол моего детства", "Лошадка", "Самовлюбленная", "Ну фу прям", "Что за бархотка?", – высказались подписчики телеведущей.
Россияне отметили, что обычно Ксения Собчак не носит ни накладных, ни наращенных ресниц. Они предположили, что это эффект от редактирования фото. "Вы всегда были для меня неким эталоном натуральности.... Или это просто фильтр?", – задался вопросом один из поклонников звезды.
Отметим, внешность Ксении Собчак вызывает у жителей нашей страны противоречивую реакцию. Одни от нее в восторге, а другие считают светскую львицу некрасивой. Сама же журналистка обожает провоцировать публику своими снимками. Как писали "Дни.ру", ранее она угодила в скандал из-за публикации кадра, на котором предстала в серьгах с изображением лика Иисуса Христа.
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