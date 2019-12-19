Названы имена пострадавших в ходе стрельбы в центре Москвы

В ходе стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы пострадали Александр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко. Известно, что ранения получили не менее двух сотрудников силовых ведомств, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее СМИ сообщили, что пострадавших увезли на карете скорой помощи. Нападавших было трое, один из них ликвидирован. По предварительным данным, один из преступников был одет как сотрудник правоохранительных органов.
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