"Готова хребет сломать": Бородина набросилась на беременную звезду "Дом-2"

Неприятный эпизод произошел во время съемок программы "Бородина против Бузовой". В рамках проекта обсуждались отношения Иосифа Оганесяна и его беременной жены Саши Черно.
Присутствующие в студии отмечали, что Саша постоянно оскорбляет возлюбленного. "Она готова ему хребет сломать напополам, если Йося что-то неправильно сделает", – сказал участник шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитренко.
На стороне Оганесяна выступили его родители. Родственники жителя телестройки специально приехали на шоу, чтобы его поддержать. "Мои дети никогда не будут подкаблучниками", – сказала мама Иосифа.
Ксения Бородина тоже защищала Оганесяна. Ведущая программы так разнервничалась во время эфира, что после съемок набросилась на Сашу Черно с криком. "Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился", – возмущалась Ксения.
Отметим, что звезды шоу "Дом-2" Иосиф Оганесян и Саша Черно вместе более двух лет. 22 декабря 2018 года пара связала себя узами брака. Новоиспеченные супруги жили мирно всего неделю. Оганесян и Черно постоянно скандалили и пару раз планировали подать на развод.
В конце ноября 2019 года звезды шоу "Дом-2" объявили, что ждут ребенка. О беременности Саша и Иосиф сообщили в соцсетях. Отметим, что скорое появление малыша никак не отразилось на отношениях пары, супруги продолжили конфликтовать по поводу и без.
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