"Был груб с Заворотнюк и даже поднимал руку": Жигунов ответил на обвинения Бондарчук

Сергей Жигунов прокомментировал слова, якобы сказанные Натальей Бондарчук о его романе с Анастасией Заворотнюк. Будто бы он вел себя с возлюбленной недостойно. Продюсер не оставил без внимания эту реплику режиссера.

На днях режиссер Наталья Бондарчук в разговоре с "Экспресс газетой" разоткровенничалась об Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Отметим, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" снималась в ее картине "Гоголь. Ближайший" в роли Александры Россет.

Наталья вспомнила, как Анастасия встречалась с Сергеем Жигуновым. По ее словам, он "был груб с Анастасией, и даже поднимал на нее руку". Якобы Заворотнюк не стерпела такого отношения. "Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – сказала Наталья Бондарчук. Эти слова режиссера стали настоящей сенсацией.

Журналисты связались с Сергеем Жигуновым с просьбой прокомментировать резонансные откровения дочери прославленного режиссера Сергея Бондарчука. Продюсер убежден, что его именем попросту спекулируют. "Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания", – рассудил Сергей Жигунов.

Он жестко назвал всех комментаторов людьми, "ничтожными" в своей профессии, "никому не нужными, неинтересными". "Единственная возможность для них напомнить о себе – это оседлать, а еще лучше выдумать тему поскандальнее. Никогда ни в одном таблоиде, ни в одном желтом интернет-издании и ни в одном ток-шоу вы не увидите порядочного человека, обсуждающего чужую личную жизнь", – сделал вывод продюсер.

Сергей Жигунов признался, что ему даже интересно узнать, что в следующий раз про него напишут. "Что же обо мне выяснится завтра – ранняя деменция, педофилия, каннибализм? Дна там нет. Пресса просит комментарии, но по этому поводу можно сказать только одно: желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", – цитирует бывшего любовника Анастасии Заворотнюк сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на Nation News.