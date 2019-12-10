"Бросьте ваши спички в мой вулкан страсти": толпа мужиков ублажила похотливую Кравец

В Сеть утекли фотографии, на которых раздетая Кравец запечатлена в компании двух сексуальных парней в постели. Атлетичные красавцы целуют ее, обнимают, ласкают. Ну, Алена, ну, скромница!
Конечно, такое холеное точеное тело грех не любить, грех, как говорится, не бросить спичку в вулкан страсти. Но, как оказалось, одного мужчины Кравец мало – она такая страстная и горячая, что только несколько самцов могут удовлетворить ее горячую натуру. К тому же, красавица еще и голодная в сексуальном плане – она давно живет отдельно от мужа и все не может найти одного-единственного кавалера.
"Вообще-то эти горячие кадры предназначались для рекламной кампании, которая запускается только после Нового года, – призналась "Дни.ру" Аленушка. – Но на недавнем модном показе неизвестные из гримерной выкрали мой телефон. Он был заблокирован, но хакеры взломали его и получили доступ к конфиденциальной информации".
"Впрочем, мне нечего стыдиться, – продолжает Алена. – У меня красивое тело, грудь, так что пусть завидуют и любуются. Не вижу ничего срамного и в том, что меня ласкают сразу два мужчины. Они любили друг друга, а потом меня – это же так романтично! В этом идея рекламной кампании – любовь прекрасна во всех проявлениях. Не надо бояться своих желаний и чувств!"
В начале нового года у Алены Кравец состоится презентация авторского парфюма. После таких возбуждающих кадров наверняка многие захотят узнать, как и чем пахнут любовь и страсть!
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