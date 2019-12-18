Дочь подвела умирающую от рака Заворотнюк

Тогда ее родительница гордо заявила о маленькой победе наследницы. Она рассказала, что Аня с подругой делают сами все – от разработки концепции бренда и дизайна продукции до отбора материалов и пошива.
"Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо – первая коллекция разошлась на ура. Как мама горжусь своей девочкой. Только вперед, дальше – больше!" – уверенно высказалась Заворотнюк.
Вот только любимая дочь не смогла оправдать ее ожиданий – бизнес прогорел. Недавно девушка заявила, что больше не имеет отношения к магазину одежды, сообщает "Комсомольская правда".
А накануне появилась информация о том, что закрывается выставочное пространство, в котором располагалась шоурум. Помещение находилось на втором этаже здания на Малой Бронной и "пряталось" от покупателей во дворах.
Возможно, это и стало причиной того, что бизнес развалился – маленькая проходимость и завышенные цены на нераскрученный бренд дали о себе знать. Также магазину не хватало рекламы: весь поток шел исключительно благодаря странице Анны, которая выступала и в качестве модели.
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