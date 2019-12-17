Раскрыты причины упорного молчания близких парализованной Заворотнюк

Желание родственников Анастасии Заворотнюк держать в тайне все, что происходит со звездой, можно понять. У красавицы артистки много недоброжелателей и завистников, которых не хочется радовать.

Пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы, ее семья держит глухую оборону. Близкие делают все возможное, чтобы информация о состоянии онкобольной артистки не стала общеизвестной. Для опровержения сплетен и домыслов родственники Анастасии Заворотнюк даже завели специальный аккаунт в "Инстаграм".

Между тем существует мнение, что появления жутких слухов можно было избежать: достаточно рассказать общественности правду. Переживающие за здоровье артистки поклонники перестали бы слушать анонимные источники, а те, в свою очередь, прекратили бы распространять ложь.

О том, почему близкие Анастасии Заворотнюк упорно хранят молчание, шоумен Рустам Солнцев поговорил с кандидатом психологических наук Еленой Яриковой. По словам эксперта, чтобы понять звезду сериала "Моя прекрасная няня" и ее родственников, необходимо поставить себя на их место.

"Там не до чего. Женщина красивая, известная, состоявшаяся. Конечно, она не захочет показывать себя в таком состоянии. Ей захочется закрыться. Это нормально. Тем более, очень много было недоброжелателей всегда, много завистников. Конечно, она не хотела бы своим теперешним состоянием их радовать. Мы должны это понимать и с пониманием относиться", – сказала психолог.

Ярикова считает, что близкие всеми силами пытаются оградить звезду сериала "Моя прекрасная няня" от любых неприятных моментов. Скорее всего, решение оставить в тайне детали происходящего было совместным со стороны родственников и самой Анастасии Заворотнюк.

"В любом случае, надо пожелать ей здоровья, чтобы она быстрее из этого состояния выходила. Потому что она хрупкая женщина... Перенести тяжелое заболевание… Суметь выстоять. Это достойно похвалы, потому что есть люди, у которых фурункул на одном мягком месте, и человек будет трубить об этом повсюду, чтобы ему еще и денег дали", – сказала Ярикова.

Напомним, новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что врачи поставили артистке страшный диагноз: "глиобластома". По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Говорят, что у знаменитости парализована правая часть тела.

