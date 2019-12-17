После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки

Как бы ни были тяжелы обстоятельства, жизнь продолжается. Ярким примером этой поговорки является семья Анастасии Заворотнюк. Пока сама звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня", по некоторым данным, проходит курс реабилитации в одной из клиник Москвы, ее супруг, фигурист Петр Чернышев, колесит по городам и весям с ледовыми шоу, а старшая дочь Анна до недавнего времени занималась собственным бизнесом.
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