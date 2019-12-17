После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки

Вокруг семьи Анастасии Заворотнюк, якобы борющейся с раком головного мозга, то и дело всплывает новая информация. На сей раз в СМИ распространилось фото, сделанное в церкви.

Как бы ни были тяжелы обстоятельства, жизнь продолжается. Ярким примером этой поговорки является семья Анастасии Заворотнюк. Пока сама звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня", по некоторым данным, проходит курс реабилитации в одной из клиник Москвы, ее супруг, фигурист Петр Чернышев, колесит по городам и весям с ледовыми шоу, а старшая дочь Анна до недавнего времени занималась собственным бизнесом.

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