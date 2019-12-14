"Прислонился к печке и плакал": мать Преснякова раскрыла печальную тайну певца

Еленя Преснякова – одна из тех редких свекровей, которой удается сохранять добрые отношения с невестками, причем как с настоящей, так и с бывшими. Женщина до сих пор тепло относится и к Кристине Орбакайте, и к Елене Ланской, но также она не обходит вниманием нынешнюю жену Владимира – Наталью Подольскую.
"Я по натуре – человеколюб, понимаю любого, поэтому и с невестками сойтись не составило труда. У меня их три – две бывшие, одна настоящая. но все одинаково горячо любимые и родные. Натусик у нас замечательная, Крисуля – потрясающая, Леночка – прекрасная. Из них мамулечкой меня зовет Туся, Крис звала тетей Леной, а Лена – по имени. И уже третий год я еще, можно сказать, внучатая свекровь для Аленочки – жены моего внука Никитоса", – рассказала Елена.
Впрочем, бывало и так, что бывшие жены могли больно задеть Преснякова. Так женщина вспомнила, как вел себя Владимир после разрыва с Кристиной Орбакайте.
"Думаю, Крисуля рассталась с Вовой из-за того, что сама начала работать... Вове хотелось, чтобы она больше времени проводила в семье, как его мама, то есть я... Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал. Но потом сказал: "Вот и Игорь Николаев развелся..." А я ему: "На других не смотри", – подчеркнула Елена в интервью журналу "Антенна".
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