"Прислонился к печке и плакал": мать Преснякова раскрыла печальную тайну певца

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Суббота 14 декабря
Лента новостей
00:25
"Пацан сказал – пацан сделал": Цискаридзе принял самое важное решение
22:59
Нет пророка в своем отечестве?
22:00
"У меня все есть": Алина Загитова объявила о завершении карьеры после провала
21:28
"Ужасно выглядит": Сябитова ошеломила публику постаревшим видом
21:24
"Начала собирать на операцию": Брежнева призналась в страшном недуге
21:14
Пляж в Калифорнии покрылся ожившими пенисами
20:14
Названы самые экологически чистые регионы России
20:07
Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова
20:03
"Вы стали президентом России": Галкина ошарашили неожиданной новостью
19:52
Ученые выяснили настоящий срок жизни человека
19:46
"Что происходит?": сын Валерии после больницы вновь попал в аварию
18:45
Гагарина ошеломила публику методами воспитания двухлетней дочери
18:40
Скорость вымирания россиян идет на рекорд
18:37
"Начинаем с банана и заканчиваем ананасом": Панин вдохновил Шуру на сексуальные эксперименты
18:12
Удивительная Москва: хорошо ли вы знаете историю столичной экономики
18:08
Приложение года: мобильный банк МКБ получил "Премию Рунета"
18:01
Дед Мороз раскрыл россиянам тайну о Снегурочке
17:33
Снигирь рассказала о странной встрече в морге
17:31
"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA
17:23
Тушили вертолетами: крупный пожар на складе в Москве ликвидировали
17:08
"Он вернется": тяжелобольной Губин рвется на сцену
16:49
Вновь набравшему обороты Лещенко приходится работать из-за мизерной пенсии
16:44
Всплыли шокирующие детали романа Заворотнюк с любовником
16:40
Пьяная девушка-полицейский с Урала слила в Сеть вызывающие фото в форме
16:40
Как Москва стала большой школой
16:36
Ратаковски возбудила народ эротичным снимком
16:29
"Жить не хочется": Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем
16:18
"Всегда супер-девочка!": Джанабаева показала родинку в интимном месте
16:05
Совет на выходные
16:02
Гороскоп совместимости для мужчины-Овна
16:02
Пока онкобольная жена в больнице: мужа Заворотнюк сняли во время нежностей с Навкой
15:58
Вскрылись подробности побега певицы от Агутина
15:57
"Двое из ларца!": постаревший Светлаков показал красавицу-дочь
15:52
Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря
15:35
Что сделала Госдума для защиты обманутых дольщиков
15:27
"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста
15:24
Петербургские турагентства начали предлагать поездки в Сирию
15:15
"Ответ всей лжи и заказухе": Цискаридзе рассказал о жуткой травле
14:58
Вдове Табакова приписали новый роман
14:56
Как модели попадают в эскорт
14:46
Под Москвой автомобиль протаранил бетонный забор
14:46
"У меня должно было родиться двое детей": Билан ушел в запой после неудачных попыток стать отцом
14:41
Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
14:36
Владимир Каримов оценил сюжет фильма "Ржев" с исторической точки зрения
14:32
Любовницу Виторгана засняли с бывшим мужем
14:14
В могилу с Лужковым зарыли 400 тысяч рублей
14:00
Отравились газом: под Мурманском погибли трое рыбаков
13:57
В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского
13:57
Билан откровенно высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации
13:55
"Весь в отца!": Лазарев растопил сердца россиян снимком с сыном
13:44
В Красноярске ребенку сломали ноги во время массажа
13:35
"Планета перенаселена": Седокову призвали больше не рожать
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:24
"Любовь": Климову застукали в компании экс-супруга
13:21
Гороскоп на неделю
13:20
Уплыли денежки: Королева лишилась состояния
13:17
Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины
13:08
"А вторая дочь где?": 79-летнего Виторгана прижали к стенке
12:55
Малахова поделилась сокровенным после развода с Давлетьяровым
12:45
На юге Москвы полыхает крупный склад
12:38
"Не ношу белье!": взбудораженная голливудская актриса сделала публичное признание
12:31
Без слез смотреть невозможно: могила Лужкова исчезла сразу после похорон
12:30
Идите к черту со своим братиком: сын закатил истерику решившейся на ЭКО Рудковской
12:23
Лазурные побережья сплошь усыпаны пульсирующими "пенисами"
12:12
"КОРТРОС" построит у Северного речного порта в Москве жилой квартал
12:11
Володин: С министрами нужно обсуждать острые вопросы, а не жизнь на Марсе
12:02
"Испугаться можно": новые фото Джанабаевой вызвали переполох
11:56
Киеву пообещали бойню после нападения на Донбасс
11:48
Звезда "Полицейского с Рублевки" высказалась о постельных сценах
11:43
ЦБ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского банка
11:20
Оправдавшаяся Брежнева вознесла украинцев на пьедестал
11:12
Любовь Толкалина сделала заявление о свадьбе дочери
10:59
"История не закончена": Зеленского предупредили о "бомбе" Порошенко
10:59
Эксперты порекомендовали меню для новогоднего застолья
10:49
"Читать не умеет": выступившей с гневной речью Успенской дали пощечину
10:39
Тяжелобольной Зайцев обратился за помощью к Пугачевой
10:23
"Олечка-Дюймовочка!": Орлова восхитила россиян стройной фигурой
10:07
Названы сроки отмены санкций против России
10:03
"Тихий ужас": на изменившуюся Волочкову вылили ушат помоев
09:50
Энистон разрыдалась во время прямого эфира (видео)
09:22
"Поехала кукушечка": Бабкиной крепко досталось за пластику
09:22
"Можно и сто раз": Зеленский без стеснений рассказал о близости с Путиным
09:22
Стало известно о распаде Украины
08:54
Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой
08:40
"Весь сникерс наружу": Нюшу растоптали за развратный купальник
08:38
Затишье перед бурей: курс рубля остается стабильным
08:13
"Опустила себя на дно": Гузеева откровенно об алкоголизме
07:58
Роналду разгневался из-за дерзкой выходки фаната (видео)
07:37
Сашу затравили: полиция взялась за сына Плющенко и Рудковской
06:06
С Агутина трясут деньги за украденные картины
04:01
Лещенко шокировал грязной матерщиной на шоу Галкина
02:03
"Море крови": Дибров с супругой не уследили за сыном
00:02
Викторию Лопыреву разнесли за рыхлый зад
21:53
После слухов о неверности Брежнева шлет "голые" снимки Меладзе
21:14
"Каяться и просить помощи у Запада": на безвольного Лукашенко накинули поводок
20:49
Доллар по 100: рубль рухнет в 2020 году
20:46
"Дим Димыч": Рудковская заговорила о рождении сына Билану
20:42
"Не спасут даже охапки белых роз": Волочкова игнорирует опасную проблему
20:19
В гробу видала: Пугачева наплевала на мертвого Лужкова
20:18
Жуткая находка: экскаваторщик нашел скелет ребенка на дороге
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Удивительная Москва: хорошо ли вы знаете историю столичной экономики
Под Москвой обнаружили тело мужчины с простреленной головой
Трамп сделал щедрое предложение Лаврову
"КОРТРОС" построит у Северного речного порта в Москве жилой квартал
Студент ВШЭ впал в кому в аудитории
"Кошмар, какая старая и страшная": нагулявшаяся Хилькевич получила смачную оплеуху
Шоу-бизнес

"Прислонился к печке и плакал": мать Преснякова раскрыла печальную тайну певца

Владимир Пресняков. Фото: www.globallookpress.com
Мама Владимира Преснякова – Елена – решила раскрыть одну из самых печальных тайн своего звездного сына. Женщина рассказала о том, как мужчина переживал развод с одной из бывших пассий.
прочитано 628 раз

Еленя Преснякова – одна из тех редких свекровей, которой удается сохранять добрые отношения с невестками, причем как с настоящей, так и с бывшими. Женщина до сих пор тепло относится и к Кристине Орбакайте, и к Елене Ланской, но также она не обходит вниманием нынешнюю жену Владимира – Наталью Подольскую.

ПО ТЕМЕ

"Синька": вид резко изменившегося Преснякова вызвал оторопь

Перекошенный Пресняков схватил за горло роскошную Ветлицкую

"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

"Я по натуре – человеколюб, понимаю любого, поэтому и с невестками сойтись не составило труда. У меня их три – две бывшие, одна настоящая. но все одинаково горячо любимые и родные. Натусик у нас замечательная, Крисуля – потрясающая, Леночка – прекрасная. Из них мамулечкой меня зовет Туся, Крис звала тетей Леной, а Лена – по имени. И уже третий год я еще, можно сказать, внучатая свекровь для Аленочки – жены моего внука Никитоса", – рассказала Елена.

Впрочем, бывало и так, что бывшие жены могли больно задеть Преснякова. Так женщина вспомнила, как вел себя Владимир после разрыва с Кристиной Орбакайте.

"Думаю, Крисуля рассталась с Вовой из-за того, что сама начала работать... Вове хотелось, чтобы она больше времени проводила в семье, как его мама, то есть я... Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал. Но потом сказал: "Вот и Игорь Николаев развелся..." А я ему: "На других не смотри", – подчеркнула Елена в интервью журналу "Антенна".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Автор: 14 декабря 2019, 12:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского
Не Тимошенко: объявлено о назначении нового премьер-министра Украины
Названы сроки отмены санкций против России
"Жить не хочется": Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем

Шоу-бизнес

"Ужасно выглядит": Сябитова ошеломила публику постаревшим видом
"Начала собирать на операцию": Брежнева призналась в страшном недуге
Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова
"Что происходит?": сын Валерии после больницы вновь попал в аварию

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

Онкобольную Заворотнюк побили после известия о параличе

Звезда, как говорят, сражается с раком мозга
Шоу-бизнес

Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова

Секрет богатой вдовы
Шоу-бизнес

В могилу с Лужковым зарыли 400 тысяч рублей

Мэр заработал при жизни солидный капитал
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA

Самые стильные и удобные колготки

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп совместимости для мужчины-Овна
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"У меня все есть": Алина Загитова объявила о завершении карьеры после провала
Овечкин сбил с ног судью во время матча (видео)
"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой

Регионы

"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста
Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru