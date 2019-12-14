Заворотнюк перед параличом застали в святом месте

Как бы то ни было, а народ усиленно молится за здоровье звезды отечественного шоу-бизнеса, причем не только в России. Как стало известно, сестры из Горненского монастыря, который Заворотнюк посещала в 2015 году, также беспокоятся за здоровье артистки и просят у высших сил ее выздоровления.
Соответствующая информация появилась на странице, посвященной поддержке Анастасии, в социальной сети "Инстаграм". Помимо опубликованного скриншота сообщения, в посте также перечислены другие люди, которые также молятся за здоровье Заворотнюк.
"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", – подчеркнули авторы публикации.
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