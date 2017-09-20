Глинников расставил точки над i после скандала с невестой

Звезда сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Илья Глинников и его невеста Екатерина Никулина отреагировали на слухи о кровавой драке. В своем микроблоге актер прояснил ситуацию.

Глинников и Никулина вышли на связь со своими подписчиками, чтобы опровергнуть домыслы общественности. Они опубликовали в Instagram снимки, сделанные в одном из столичных грузинских ресторанов. На них молодые люди выглядят счастливыми.

Илья расставил точки над i в истории со скандалом с невестой. Он заявил, что у него нет проблем в отношениях с ней. "Друзья, у нас все отлично. Спасибо всем за поздравления", – сообщил актер, ответив на добрые слова поклонников в связи с его днем рождения (Глинникову исполнилось 33 года. – Прим. ред.).

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Сен 20 2017 в 6:25 PDT

Обратилась к общественности через соцсеть и Екатерина. "Дорогой социум, хватит уже; шоу давно закончилось, и в шоу-бизнесе нам не место. Нет такой цели. Мы обычные люди, и у нас все хорошо. Посылаю вам воздушный поцелуй и добра каждому в душу. Перестаньте вести этот каламбур вокруг нас", – написала Никулина, добавив к посту хештег "мир всем".

Публикация от Ekaterina Nikulina (@cat7kate) Сен 20 2017 в 6:26 PDT

Напомним, 17 сентября СМИ написали о госпитализации звезды сериала "Интерны". Агент Ильи Глинникова опровергла эти данные, но позднее в прессе появились подробности кровавой драки, которая якобы произошла в минувшие выходные. Говорилось, что актер серьезно повздорил c невестой. Никулина якобы напала на возлюбленного и разбила ему лицо, после чего артиста госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.