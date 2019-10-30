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"Это же артист растет!": сын Подольской и Преснякова поразил неожиданным талантом

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской растет одаренным ребенком. К такому выводу пришли поклонники пары после просмотра видеозаписи, на которой отпрыск звезд танцует.
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В личном "Инстаграм" Пресняков опубликовал свежий ролик. В кадре его сын Арсений, облаченный в пижаму, двигается под музыку.

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Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

После мальчик приглашает сплясать и маму – Наталью Подольскую. Арсений настаивает, чтобы родительница повторяла движения за ним и очень злится, когда та начинает импровизировать.

От замысловатых танцев сына Подольской и Преснякова подписчики пришли в восторг. Поклонники отмечали, что у ребенка есть способности.

"Он же танцор 👏👏👏👏 классно музыку чувствует!❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Калбас -раскалбас❤️🌺🤣", "Вы в танцах ❗😁", "Срочно нужно его в Тодес! Это же артист растет! Ему нужна сцена и зритель! Сладенький командир!😍💋👍💐🌞", "Весь в папу☺️", "Ой, маме учиться еще да учиться😂😂😂😂😂😂😂👍🔥👏💖", "Жги– зажигай 💫✨", – писали пользователи Сети.

Отметим, что Наталья и Владимир не стремятся вырастить из сына звезду или олимпийского чемпиона, а просто стараются сделать детство мальчика счастливым. К слову, сам четырехлетний Арсений за кулисами Кремлевского дворца как-то рассказал корреспонденту "Дни.ру", что занимается футболом.

"Я занимаюсь футболом, правда, не с папой. В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем, учимся. Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и больше не забирал. Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с кем-то",  – поведал отпрыск Владимира Преснякова.

30 октября 2019, 04:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

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