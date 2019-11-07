"Колхозная романтика": Бузова с гигантской мышью спутала планы участника шоу "Дом-2"

Илья Яббаров попал в неловкую ситуацию из-за Ольги Бузовой. Ведущая шоу "Дом-2" спутала планы участника телестройки.

В Сети появился анонс очередного выпуска реалити. В кадре Ольга Бузова тащит на лобное место роскошный букет красных роз и огромную плюшевую мышь. Ведущая заявила, что этот подарок Илья Яббаров припас для Насти Голд.

"Сидит такой, капюшон одел. Яббаров – романтик. Я просто знаю, как ты выбирал. Ты всегда делаешь такие красивые поступки на проекте", - принялась сюсюкать с Ильей Ольга.

После ведущая заставила участника шоу "Дом-2" подарить игрушку и цветы Насте. После недолгих уговоров девушка приняла презент.

Между тем Голд всем своим видом показывала, что обижена на Яббарова. Илья обещал Насте, что не будет реагировать на появление на съемках шоу "Бородина против Бузовой" бывшей девушки Риты Ларченко. Но, как только экс-зазноба появилась, участник шоу "Дом-2" забыл о своих словах. Более того, он бросил Голд в студии, когда Ларченко позвала его на ужин без камер.

Судя по всему, вечер с Ритой Ларченко не задался, и Илья Яббаров решил вернуть расположение Насти Голд. Видимо, житель телестройки собирался вручить подарок девушке вдали от посторонних глаз, чтобы не прослыть тряпкой и размазней, однако ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова спутала ему все карты.

"Колхозкая романтика она такая)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У него только на мягкие игрушки 🧸 хватает", "Ябба подлиза хорошая и хитрая .😂Лижбы не выгнали с проекта .🙌🙌🙌🙌🙌", "Заставили бедолагу", "Засмущался ержик😂", "Игрушка плюшевая для взрослой бабы🤦‍♂️ ну колхоз", "Яббаров теперь наизнанку вывернется из за конкурса .Такое лицемерие из него полезло !", "Да, вы что?!!!На носу зима, перекантоваться нужно😂😂😂, что одной, что другому. 😢😢😢", "40 лет мужику,а он кокетничает,как в детсады.фууу", – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".