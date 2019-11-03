Хранит у изголовья кровати: сын Плющенко и Рудковской показал самое ценное в доме

В личном "Инстаграм" мальчика, которого родители нежно называют Гном Гномыч, появилось новое видео. В кадре Саша Плющенко демонстрирует самые ценные вещи – мягкие игрушки.
Мальчик рассадил пушистых друзей вдоль изголовья кровати. У каждого зверька есть собственное место.
Саша познакомил подписчиков микроблога с любимцами. Каждому он дал имена: Лунтик, Матроскин, Носик, Глазик, Бантик, Фифа, Волосатик и так далее. Плющенко-младший признался, что плющевые животные защищают его, пока он спит.
"Спят любимые игрушки, и я с ними, а у ваших малышей есть любимые игрушки, с которыми они не расстаются?" – написала Яна Рудковская от лица сына.
Напомним, Саша Плющенко пошел по стопам отца. Мальчик серьезно занимается фигурным катанием и уже заработал первые медали.
Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской знает, что такое тяжелый труд. Саша ежедневно тренируется под предводительством знаменитого отца. А в следующем году нагрузка увеличится – он пойдет в первый класс. "В обычной школе рядом с академией, где он тренируется, но со свободным посещением. Будет заниматься с репетирами еще дома в связи со сложным графиком тренировок", – говорила ранее Яна Рудковская.
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