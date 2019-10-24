Яна Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру

Продюсер Яна Рудковская продолжает активно эксплуатировать своего сына. На этот раз она отвезла маленького Сашу на работу в столицу Франции.

Как оказалось, целью визита стали съемки для рекламной кампании бренда Balmain kids. По словам знаменитости, в этом агентстве свою карьеру начинали такие звезды, как американская актриса Лили-Роуз Депп и французская модель Тилан Блондо.

На официальной странице Саши появился бэкстейдж с фотосессии. На записи видно, что мальчик устал, он не улыбается, и процесс ему дается очень тяжело. Яна активно подсказывала сыну различные позы.

В инстаграм-аккаунте продюсера тоже появилась запись со съемок. На ней Гном Гномыч собирает перья в бейсболку и покорно стоит в ожидании команды оператора. Потом он начинает баловаться, бегать и валяться в пуху, после чего ошарашивает маму неожиданным вопросом. "А ты игрушки мне купишь?" – спросил Саша. Родительница дала положительный ответ, и лишь тогда ребенок вернулся к работе.

Поклонники в очередной раз стали критиковать Рудковскую. По их мнению, она просто эксплуатирует сына и наживается на нем. "По нему же видно, что он совсем не хочет сниматься🤔🤷‍♀️", "Всегда скучный и вялый вид... Увы!", "Детство-то есть у ребенка? Грустно!" – высказывались пользователи Сети.

"Бедный мальчик!" – заявила обеспокоенная фанатка.

Не все согласны с тем, что у Саши ужасное детство. "Что за люди? С чего вы взяли, что он печальный? Он просто сосредоточенный перед съемкой, а в кадре улыбается и веселится, как обычный счастливый ребенок! Просто парень очень ответственно подходит к своей работе! Молодец, Санек! Красавчик!", – поддержала Гном Гномыча подписчица.