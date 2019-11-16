Разжиревшая Водонаева устроила себе публичную порку

Путешествие по Америке принесло звезде шоу "Дом-2" не только приятные впечатления, но и лишние килограммы. Она поделилась в своем микроблоге снимками, на которых четко видны ее аппетитные формы.
"Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи", - устроила себе публичную порку Алена Водонаева. Знаменитость объяснила, что выложила фото как напоминание себе о том, как нельзя себя вести.
Знаменитость отметила, что после такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, она две недели приходила в форму. А удалось это Алене Водонаевой с помощью правильного питания и воды.
"Это дикий стресс для организма и тела — устраивать такую "гармошку". Ненавижу такое", – поделилась блогер. При этом она удивилась тому, что в Америке подобная аппетитная фигура считается супер-сексуальной. "Жирные бабы там в почете. Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян", – заявила Алена Водонаева.
В заключении звезда реалити-шоу добавила, что больше такого повторять не хочет, поскольку это ненормально и опасно для здоровья. "Даю слово, если еще раз так разжирею – пойду к психологу", – резюмировала Алена Водонаева.
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