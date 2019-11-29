"Ямы какие-то, рытвины на лице": Водонаева вылила ушат грязи на Бородину

Конфликт бывших подруг телеведущей Ксении Бородиной и модели Алены Водонаевой обострился. Звезды шоу "Дом-2" вновь обмениваются колкостями в публичном пространстве.

Бородина и Водонаева познакомились на телестройке. Ведущая реалити-шоу и ее участница подружились и, как говорит Ксения, даже делили вместе кров – якобы Алена какое-то время жила у нее. Но в 2016 году между знаменитостями пробежала кошка. С тех пор они периодически плохо отзываются друг о друге.

В недавнем интервью Ксения Бородина снова упомянула "заклятую" приятельницу. Ведущая шоу "Дом-2" обвинила экс-участницу телестройки в подлом предательстве.

"Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношу фамилию "Водонаева", этот человек получает свою порцию хайпа. Хоть она и отрицает, но продала порталу мою беременность! Ну хорошо, может, не продала. А рассказала за обещание дружить", – сказала Бородина в ютуб-шоу "Алена, блин!".

После скандального высказывания Бородиной Водонаева решила вставить свои пять копеек. "Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?" – написала она в ответ в личном "Инстаграм".

По словам Алены Водонаевой, после выхода интервью с Бородиной, ее микроблог завалили вопросами: "Ты смотрела?". Экс-участница шоу "Дом-2" подчеркнула, что тратить время на просмотр шоу с участием телеведущей не хочет, хотя бурная реакция аудитории заставляет ее ознакомиться с видео.

"Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов… и надо настроиться вынести довольно скромные умозаключения и поверхностные изречения, сказанные сиплым, некрасивым голосом, но я попробую это сделать. А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться – глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходить. Ямы какие-то, рытвины ... Тоже от злости, наверное", – вылила на экс-подругу ушат грязи Алена Водонаева.

Бывшая приятельница Ксении Бородиной пообещала до конца недели посмотреть "фильм про королеву Дубровки". После экс-участница телестройки даст развернутый комментарий.