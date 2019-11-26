Пригожин жестко прошелся по Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жестко прошелся по Алле Пугачевой. Знаменитость упрекнула Примадонну в молчании.

Супругу певицы Валерии не понравилось, что Алла Борисовна решила сохранить нейтралитет в вопросе въездов российских артистов с выступлениями в Латвию. Ранее сторона некогда побратимой страны запретила нашим знаменитостям приезжать с гастролями.

По словам Пригожина, он искренне недоумевает, почему Примадонна хотя бы не попыталась как-то вступиться за своих соотечественников. Конечно, Латвия является суверенным государством, и российская певица не вправе диктовать ее правительству свои установки, однако, как заметил продюсер, авторитет Пугачевой мог бы склонить чашу весов в пользу российских знаменитостей.

Кроме того, как сообщает ФАН, супруг Валерии в целом не понимает поступков некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса. В качестве примера он привел инцидент с "театром имени Иосифа Кобзона". Тогда Надежда Бабкина выступила с инициативой присвоить Театру эстрады имя покойного певца, однако многие знаменитости не поддержали идею. Большинству она показалась странной.

По словам Пригожина, Кобзон являлся выдающимся человеком, который посвятил всю свою жизнь творчеству, а также помогал большому числу артистов. Вероятно поэтому Иосиф считает, что стоило поддержать подобную инициативу. Кроме того, по его словам, складывается ощущение, что каждый из артистов втайне рассчитывает, что Театр эстрады назовут в будущем в честь него.