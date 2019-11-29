Подвыпивший байкер домогался Пугачевой

По словам вокалиста и автора песен, Примадонна отечественной эстрады на пике карьеры посещала концерты рокеров. В 80-х Алла Пугачева общалась с членами ленинградского рок-клуба.
На одно из выступлений "женщина, которая поет" пришла в кожаной косухе. Естественно, внешний вид Аллы Борисовны привлек всеобщее внимание.
Пугачева приглянулась компании байкеров. Один из них решил познакомиться с артисткой. Поклонник мотоциклов был изрядно пьян, это, судя по всему, добавляло ему смелости. Мужчина подошел к Примадонне и попытался ее поцеловать. Алла Пугачева домогательства незнакомца не оценила.
"Она немножко в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих", – вспомнил Юрий Шевчук в интервью Алексею Пивоварову на ютуб-канале "Редакция".
В 80-е Алла Пугачева часто проводила время в рок-тусовке. Порой она покупала шампанское, водку и заявлялась на концерты. Примадонна любила поговорить с исполнителями, обсудить последние новости. Звезда с удовольствием приглашала рокеров на собственные выступления. Когда у ее друзей возникали проблемы, вокалистка их всегда выручала.
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