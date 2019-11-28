"Есть яйца Фаберже, а есть обычные яички": Бородина об унизительном сравнении с Собчак

Ксения Бородина призналась, что работа с Ксенией Собчак была для нее настоящим кошмаром. Телеведущая когда-то натерпелась от коллеги по цеху.

Ксения Собчак и Ксения Бородина много лет вместе вели реалити-шоу "Дом-2". Телестройка стала дебютом на телевидении для обеих девушек. Между тем, по словам Бородиной, она многому научилась у Собчак.

"Те времена были нелегкие. Для нее было телевидение в новинку, то есть она как ведущая впервые попала на телепроект "Дом-2", а для меня то уж тем более. Я вообще к этому не имела никакого отношения. Но она выпускница МГИМО, у нее папа, все дела. Ну и она умная. Она для меня была большим примером. Когда я становилась вместе с ней на подводки, у меня поджилки тряслись. Я этого никогда не скрывала. Я ее всегда очень уважала", – сказала Ксения.

По словам Бородиной, рядом с Собчак ей приходилось всегда быть на вторых ролях. Продюсеры реалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали". Ксении запрещали говорить, если в кадре была гламурная блондинка.

"Один раз человек, который не имеет уже отношения к проекту, Комиссаров (Валерий – прим. ред.), если помните, он мне как-то сказал: "Ксень, ну ты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. И вот обычным яичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить и существовать", – рассказала об унизительном диалоге Ксения Бородина.

Телеведущая отметила, что она какое-то время терпела, но со временем силы мириться с таким отношением к себе иссякли. Она попросила продюсеров шоу "Дом-2" отпустить ее на все четыре стороны. "Нет, тебя зритель очень любит. Ты из народа. На тебе хорошие цифры, тебя зритель любит. Я говорю: "Я не хочу молчать, я же ведущая этого проекта". Мне говорили: "Потерпи", – вспоминает беседу с руководством телестройки знаменитость.

Ксения Бородина не скрывает, что "задышала полной грудью" только тогда, когда Ксения Собчак ушла с шоу "Дом-2". Сегодня теледива благодарна коллеге за полученный опыт. "Работать с ней – это постоянно у тебя очко жим-жим. Ты все время в тонусе", – сказала знаменитость в эфире ютуб-шоу "Алена, блин!".

Звезда шоу "Дом-2" поведала, что не так давно Ксения Собчак приглашала ее на интервью. Зная тягу гламурной блондинки к провокациям и скандалам, Ксения Бородина категорически отказалась и послала коллегу подальше.

"Мы видим разницу между интервью с Бузовой, например, и интервью с друзьями. Давайте будем честными, разница есть… Я ей сказала: "Ксюх, тебе цифры нужны, но мне то это зачем? У меня 13,5 миллионов в "Инстаграм", у меня хорошая зарплата, у меня хороший счастливый брак. Зачем мне это надо?" – добавила Ксения Бородина.