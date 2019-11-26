Ксения Бородина заткнула рты злопыхателям

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 26 ноября
Лента новостей
17:22
Как подсознание влияет на нашу жизнь
16:36
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ
15:51
"Лукашенко. Уголовные материалы": весь компромат на Батьку собрали в один фильм
15:42
Рецепт на Новый год: салат "Оливье" с лососем
14:54
"Смешно": наказание за ЧП в Крыму признали величайшей глупостью
14:36
Переговоры Зеленского с Путиным вызвали панику на Украине
14:33
Бабушка Урганта попала в больницу
14:30
Пригожин жестко прошелся по Пугачевой
14:19
Максим Аверин раскрыл свою семейную драму
14:15
Токсичное материнство: последствия для детей
14:04
Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз
13:55
"Реальный демонтаж Украины": стране предрекли крах
13:35
В Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа
13:31
"Неудачно пошутил": сын Яковлевой жестко подставил поклонников
13:25
В Подмосковье женщина обнаружила гусеницу в купленном шоколаде
13:23
Валентин Юдашкин выбрал самую красивую сотрудницу офиса
12:58
Малышева предупредила офисных сотрудников об угрозах
12:53
Пожилую москвичку обокрали на миллион рублей
12:40
Стало известно о срочном совещании глав спортивных федераций после скандала с WADA
12:28
"Мне было очень больно": любовник Милявской появился в эфире Первого канала
12:24
Джоли появилась на публике в странном виде
12:01
Пьяный житель Мурманска зарезал приятеля в ссоре
11:56
Рудковская нашла суррогатную мать для будущего ребенка
11:54
Губерниев взорвался из-за грязного допинг-скандала
11:41
"Уничтожить готовы": Басков резко высказался о бессовестной вакханалии вокруг Ротару
11:24
Медики дали ценные советы любителям мандаринов
11:23
"Не лезьте в чужую постель!": Билан взвился от вопроса о сексе
11:22
Легковушка сбила мужчину и ребенка на электросамокате (видео)
11:04
Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов
10:56
"Все ради такого позорища?": Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
10:53
Украине предложили вернуть ядерную бомбу
10:51
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
10:29
"Совсем оборзел": голый Лазарев привел народ в экстаз
10:28
Пенсионерка полгода продавала оставшиеся после смерти сына наркотики
10:10
Загнанный в угол Хабенский рассказал о предательстве больной раком жены
10:07
Гагарина оправдалась на Первом канале за нелепый провал
10:05
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
09:57
Встречу Путина с Трампом поставили под сомнение
09:34
"Совершенно крейзанутый!": Топалов резко изменился до неузнаваемости
09:28
Есть пострадавшие: в Уфе автобус с пассажирами влетел в здание
09:26
Переговоры с Путиным закончились унижением для Зеленского
09:19
Разъяренная Бледанс набросилась на молодого мужа Милявской
09:12
Синоптики сообщили москвичам о долгожданном потеплении
09:05
Прямо в день рождения: сын Климовой получил жуткую травму
08:38
Юлия Савичева об уходе от мужа: Я некрасиво себя повела
08:33
Россию хотят отстранить от Олимпиады
08:32
"Не первой свежести": нарядившаяся Волочкова опростоволосилась перед россиянами
08:10
Побитую Наталью Ветлицкую вышвырнули на улицу
07:59
Чип или татуировка: в России хотят маркировать домашних животных
06:35
Зеленский поставил Украину на край гибели ради Коломойского
06:34
"Пожалеешь": в вопящего Яббарова из шоу "Дом-2" запустили кокосом
04:28
"Бескрайняя любовь": Нюша вызвала восторг внешним видом
02:23
Гороскоп на декабрь
00:17
Сухоруков о "Брате 3" с Бодровым, романе с Дягилевой и потенции
21:59
На Украине устроили чудовищный мордобой из-за бессмертного хита Газманова
21:55
Стало известно о состоянии Ротару после кошмарной травли
21:32
Дмитрий Маликов рассказал о свадьбе дочери Стефании
21:23
Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
21:14
"У меня ничего не получилось": холостяк Корчевников отчаялся найти вторую половинку
21:04
Сияющего от счастья Шаляпина сняли в обнимку с Копенкиной после разлада с Цымбалюк-Романовской
20:51
"Татьяну люблю": Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой
20:29
В Москве скончался народный артист России
20:19
Российский турист умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах
19:45
"Тело у меня хорошее": прятавший волосатую спину Сухоруков заявил об отсутствии комплексов
19:34
В Россию пытались нелегально провезти 22 мартышки
19:12
В Пскове отец пациентки ударил ножом детского врача
19:10
"Неожиданно!": Бузова поделилась мудростью с Садальским
19:04
Алла Пугачева показала скрытые таланты
18:49
Ушлый племянник разбазарил многомиллионное наследство Людмилы Зыкиной
18:47
Колют успокоительные: редактор "Интерфакса" попала в психбольницу
18:26
Бородина разоблачила падкую до склок Собчак
18:26
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
18:15
В Москве маленький ребенок упал с девятого этажа
17:59
Названы лучшие национальные проекты Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"
17:46
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
16:54
Счастливый 79-летний Виторган показал подросших дочек
16:52
В Москве мужчина с ножом набросился на бывшую жену из-за ребенка
16:36
Анна Семенович откровенно о романе со звездой "Дома-2"
16:34
В Москве загорелось административное здание
16:22
"Это наша область": Лукашенко разинул рот на российские территории
16:16
Стало известно о новой беременности Кейт Миддлтон
16:11
Разведенная с Плющенко Рудковская закатила истерику
16:10
В “Останкино” наградили победителей фестиваля “Телемания”
16:07
"Лишь бы только без проклятий и дурных слов": Сухоруков о роли в нашумевшем фильме "Брат"
16:02
В Киеве объявили об отказе от минских соглашений
15:59
Почему мужчины избегают свадьбы
15:43
В Екатеринбурге беременная женщина избила и ограбила бабушку-ветерана
15:35
В Петербурге на набережной Фонтанки пырнули ножом таксиста
15:31
"Пить не буду": предложение Поклонской о Ротару отклонили
15:26
"Она отталкивала меня от себя": молодой муж рассказал об отсутствии секса с Лолитой
15:21
Дочь Маликова воспитывает брата настоящим мужчиной (видео)
15:10
"Мертвецы вылезают": Малинин дерзко припечатал вернувшуюся Ветлицкую
14:58
Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку
14:55
Натянувшая лицо Борисова вызвала шок
14:54
"Идите лесом!": рассвирепевшая Чехова стала горой за сына
14:40
Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 45
14:29
Не будь жирной свиньей: Собчак до потери сознания гоняет в спортзале малолетнего сына
14:05
На севере Москвы мужчина умер в стоматологической клинике
14:05
Злоумышленники разбили машину звезды "Дома-2"
13:58
"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Стрельца
Почему мужчины избегают свадьбы
На Красной площади открыли гастробар
Похотливый Линдеманн набросился на Лободу
"Иди отсюда!": обласканный Басков послал Светлакова куда подальше
Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события
Шоу-бизнес

Ксения Бородина заткнула рты злопыхателям

Ксения Бородина часто подвергается нападкам хейтеров. Недавно она сделала громкое заявление об этом в своем инстаграм-аккаунте.
прочитано 383 раза

По мнению телеведущей, поливать грязью других могут себе позволить только несчастные, обиженные жизнью люди. Она сравнила злопыхателей с "грязью из-под ногтей".

ПО ТЕМЕ

Бородина разоблачила падкую до склок Собчак

"Кудри не ваше": Бородина получила нагоняй за безвкусный вид

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

При этом Бородина отказалась выяснять другие причины, по которым пользователи Сети нелицеприятно высказываются в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Она просто-напросто не готова тратить столько времени на социальные сети.

Позицию актрисы поддержала супруга Константина Меладзе Вера Брежнева. Она подняла этот вопрос во время интервью для ютуб-проекта Вячеслава Манучарова.

По словам исполнительницы, у нее есть определенная тактика взаимодействия с хейтерами. Она всегда отвечает им добрым словом. Артистка уверена, что именно в этом остро нуждается каждый критик. 

Кроме того, недоброжелатели не получают ответной агрессии на свои высказывания. Благодаря этому они успокаиваются и постепенно становятся преданными поклонниками.

26 ноября 2019, 16:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Встречу Путина с Трампом поставили под сомнение
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию
Попытки Киева утопить Москву с треском провалились
Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку

Шоу-бизнес

"Устраивает разборки на кладбище": сожительница глумится над душой Яковлева
У бывшего мужа Юлии Началовой родился ребенок
Тодоренко лишилась волос из-за паразитов
"Пора перестать скрывать": Кадони официально о сексе с Орловой

Проишествия

Запад попался на наглой лжи о Сирии
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Побитую Наталью Ветлицкую вышвырнули на улицу

Униженную певицу подобрал известный продюсер
Шоу-бизнес

Разъяренная Бледанс набросилась на молодого мужа Милявской

Актриса намекнула на оскорбления, которые якобы тот озвучивал в адрес певицы
Шоу-бизнес

"Не первой свежести": нарядившаяся Волочкова опростоволосилась перед россиянами

Балерина совершила серьезную ошибку
Шоу-бизнес

Гагарина оправдалась на Первом канале за нелепый провал

Певица рассказала, как умудрилась перепутать города

Гороскоп

Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев взорвался из-за грязного допинг-скандала
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru