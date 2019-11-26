Ксения Бородина заткнула рты злопыхателям

По мнению телеведущей, поливать грязью других могут себе позволить только несчастные, обиженные жизнью люди. Она сравнила злопыхателей с "грязью из-под ногтей".
При этом Бородина отказалась выяснять другие причины, по которым пользователи Сети нелицеприятно высказываются в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Она просто-напросто не готова тратить столько времени на социальные сети.
Позицию актрисы поддержала супруга Константина Меладзе Вера Брежнева. Она подняла этот вопрос во время интервью для ютуб-проекта Вячеслава Манучарова.
По словам исполнительницы, у нее есть определенная тактика взаимодействия с хейтерами. Она всегда отвечает им добрым словом. Артистка уверена, что именно в этом остро нуждается каждый критик.
Кроме того, недоброжелатели не получают ответной агрессии на свои высказывания. Благодаря этому они успокаиваются и постепенно становятся преданными поклонниками.
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