"Фантомас": потерявшего шевелюру Киркорова не узнали

Черно-белый кадр опубликовал в личном инстаграм-аккаунте фотограф Владимир Широков. Филипп Киркоров запечатлен почти лысым и без растительности на лице. Где артист потерял волосы – неизвестно.
Поп-король пристально смотрит в объектив камеры и прикрывает подбородок и губы пальцами. Отметим, что без шевелюры огромные глаза Филиппа Киркорова смотрятся еще выразительнее.
Интернет-обывателей фото удивило. Некоторые подписчики фотографа не сразу признали в брутальном человеке на снимке поп-короля. Другие же пользователи Сети подмечали, что Филипп Киркоров стал похож на актера театра и кино Константина Райкина.
"Ого, я даже не узнала его😊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", "Брутал.)", "Фантамас🙌", "Показалось,что Константин Райкин сначала. Огонь – глаза!", "Страшилка", "Какой мавр!!!! 👍👍👍", "Значит, он всегда в парике?😁😃😁 голый король...", "А мне он с такой прической нравится больше.А Райкину вы льстите", "На мужчину стал похож! Отличный образ и фото!👍👏👏👏", "Не возможно не узнать))как мне кажется..)", – рассуждали поклонники.
Между тем внимательные пользователи соцсети объяснили, что фотография архивная. На то, что снимок сделан много лет назад, указывает след от обручального кольца. Филипп Киркоров был женат только единожды. С 1994 по 2005 год он состоял в браке с певицей Аллой Пугачевой.
"След от обручального кольца остался....", "след есть, значит только с Аллой развелся", – заметили поклонники Филиппа Киркорова.
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