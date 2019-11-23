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"Маленький мой": Киркоров публично поцеловал красавца Лазарева

Сергей Лазарева и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Композитор Игорь Крутой показал редкое видео, которое многим покажется любопытным. 65-летний музыкант запечатлел встречу Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Николая Баскова и опубликовал в "Инстаграм".
прочитано 798 раз

Группа российских артистов находилась в зале ожидания аэропорта, когда к ним уверенной походкой подошел Филипп Киркоров. Знаменитости все вместе летели в Минск на юбилейный концерт Игоря Крутого. Поп-король заметил, что коллеги его обсуждают. "Ну что, обосрали, да?" – упрекнул он артистов.

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После этого Филипп обвинил певицу Ани Лорак за то, что она не читает его сообщения. Затем артист переключил внимание на Сергея Лазарева. "Маленький мой", – произнес Филипп Бедросович, а после нежно поцеловал красавца артиста в щеку.

Потом пришла очередь Баскова здороваться. Филипп Киркоров расцеловался и с ним. "Ну здравствуй, Колюня", – произнес поп-король.

То, как нежно звезды приветствуют друг друга, может понравиться не всем. Например, депутат из Краснодарского края Алексей Клешко считает, что люди одного пола не должны целоваться при встрече, мол, это не входит в православную традицию.

"Можно просто пожать руку, за исключением тех случаев, когда речь идет о членах одной семьи или старых друзьях", – говорил народный избранник ранее.

23 ноября 2019, 15:09
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Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так нежно приветствуют друг друга геи одной тройки! До чего же рвотные рожи!
Гость
Ответить
три богатыря одного профсоюза заднеприводных нормальное явление чё удивляться
1

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