"Маленький мой": Киркоров публично поцеловал красавца Лазарева

Группа российских артистов находилась в зале ожидания аэропорта, когда к ним уверенной походкой подошел Филипп Киркоров. Знаменитости все вместе летели в Минск на юбилейный концерт Игоря Крутого. Поп-король заметил, что коллеги его обсуждают. "Ну что, обосрали, да?" – упрекнул он артистов.
После этого Филипп обвинил певицу Ани Лорак за то, что она не читает его сообщения. Затем артист переключил внимание на Сергея Лазарева. "Маленький мой", – произнес Филипп Бедросович, а после нежно поцеловал красавца артиста в щеку.
Потом пришла очередь Баскова здороваться. Филипп Киркоров расцеловался и с ним. "Ну здравствуй, Колюня", – произнес поп-король.
То, как нежно звезды приветствуют друг друга, может понравиться не всем. Например, депутат из Краснодарского края Алексей Клешко считает, что люди одного пола не должны целоваться при встрече, мол, это не входит в православную традицию.
"Можно просто пожать руку, за исключением тех случаев, когда речь идет о членах одной семьи или старых друзьях", – говорил народный избранник ранее.
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