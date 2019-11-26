Сын Водонаевой получил травму лица

Мальчик сильно расшиб бровь, прыгая по комнате. В результате на его лице теперь жуткого вида шрам. Инцидент случился на прошлой неделе, когда гостил у своего отца-бизнесмена Алексея Малакеева, с которым звезда "Дома-2" развелась еще шесть лет назад.
Алена Водонаева призналась поклонникам, что чуть не поседела, когда бывший муж позвонил ей с фразой: "У нас происшествие". "Бо был у папы в гостях и… Перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев, приземлился на угол журнального столика. Перелетал", – поделилась знаменитость. При этом она посетовала, что мужчины с юных лет совершают безрассудные поступки.
Узнав о происшествии, Алена Водонаева тут же помчалась в больницу к сыну. Она успела за 15 минут до операции по зашиванию брови Богдана. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, и мальчика отпустили домой в тот же день.
Теледива так разнервничалась из-за случившегося, что до конца суток успокаивала себя валерьянкой. Алена Водонаева опубликовала снимок сына со швами и зеленкой на лице, отметив, что парень пока "завязал" с полетами.
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