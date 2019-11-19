Алена Водонаева преклонилась перед отважной Яной Рудковской

Ведущая восхитилась смелостью супруги Евгения Плющенко. "Я не раз говорила, что не рискнула бы делать из своего сына знаменитость. Яна в этом смысле более отважный человек", – заявила блогер.
Она отметила, что публичность Гнома Гномыча всегда была поводом для критики его матери. Именно популярность привела к тому, что мальчик оказался под прессингом злопыхателей. "А еще это результат нашего бездействия в отношении огромного пласта людей, которые занимаются травлей известных персон в российском интернете уже много лет", – добавила Водонаева.
За счет большого опыта работы в российском шоу-бизнесе Рудковская научилась общаться с такими онлайн-паразитами. Впрочем, предугадать, что станет очередным поводом для травли, нельзя.
Алена считает, что хейтерами движет исключительно зависть – к благополучию, красоте, молодости, успешности в профессии. "Им, наверное, кажется, что, оскорбляя знаменитость в интернете, они борются за справедливость, обличают распутников и прожигателей жизни. Возможно, я кого-то огорчу, но это не так. Вся эта ругань в блогах звезд – банальное самоутверждение за счет популярной персоны. А уж когда владелец блога еще и отвечает на оскорбления, радости хейтеров нет конца: их заметили! Усилия не пропали даром!" – ехидно высказалась Водонаева.
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